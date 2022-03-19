Минск, , 21:34 — REGNUM Антигосударственная, а не профессиональная журналистская деятельность является причиной привлечения к суду в Белоруссии. Когда воюют со своим государством на деньги Запада. Об этом заявил 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TBS.

Александр Лукашенко на митинге в Гродно President.gov.by

Отметив, что журналистов в Белоруссии не преследуют за их профессиональную деятельность, Лукашенко добавил:

«Но если они борются против собственного государства, получая за это деньги от США и коллективного Запада, то по закону отвечают за свои противоправные действия».

Он отметил, что не только белорусское государство защищает себя от тех, кто работает против него. Так происходит и в Японии. «Мы у вас учимся», — сказал он японскому журналисту.

Также белорусский лидер высказал убеждение, что «журналистика должна быть правдивой», то есть «доставать факты и класть на стол», «а не заниматься пропагандой». Он подчеркнул, что в Белоруссии журналистика гораздо свободнее, чем на Западе, «и, может быть, даже более свободна, чем в Японии».

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