Москва, 19 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) вышли к северным окраинам города Лисичанск, расположенного к северо-западу от Луганска, сообщает Министерство обороны России.

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По данным российского оборонного ведомства, силы Народной милиции ЛНР вступили в бой с разрозненными группами украинских националистов, которые бегут из Рубежного.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.