Санкт-Петербург, , 21:28 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 25-летнего бразильского флангового нападающего Малкома лучшим игроком матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:0).

Игрок команды Зенит Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Малком, получивший оценку 8.78, провел на поле 88 минут, после чего вместо бразильца на поле вышел Магомед Оздоев. За отведенное время Малком отметился двумя забитыми мячами, двумя успешными обводками и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач футболиста составила 80%.

В текущем сезоне на счету Малкома шесть забитых мячей и шесть результативных передач в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Футболист выступает за «Зенит» с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.