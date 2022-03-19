Санкт-Петербург, 19 марта, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 25-летнего бразильского флангового нападающего Малкома лучшим игроком матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:0).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Малком

Малком, получивший оценку 8.78, провел на поле 88 минут, после чего вместо бразильца на поле вышел Магомед Оздоев. За отведенное время Малком отметился двумя забитыми мячами, двумя успешными обводками и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач футболиста составила 80%.

В текущем сезоне на счету Малкома шесть забитых мячей и шесть результативных передач в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Футболист выступает за «Зенит» с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро.