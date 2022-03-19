Москва, , 21:27 — REGNUM Турция готова содействовать встрече президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 19 марта, заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын в газете Star.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Калын, химия между лидерами России и Украины несовместима.

«Несмотря на это, Анкара надеется, что лидеры отложат в сторону эти разногласия и поставят интересы своих стран и народов превыше всего», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле не исключают возможности встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, однако вначале хотели бы понять повестку такого мероприятия.

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