Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM 19 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 3:0.

Малком Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились 25-летний бразильский фланговый нападающий Малком (44' Далер Кузяев, 55' Иван Сергеев) и центрфорвард Юри Алберто (89' Данил Круговой). Желтые карточки получили Артем Сокол, Джордже Деспотович и Игорь Смольников.

Состав команд:

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Круговой, Барриос (Адамов, 88'), Кузяев (Алберто, 62'), Караваев, Клаудиньо, Малком (Оздоев, 88'), Мостовой (Алип, 77'), Сергеев (Дзюба 62').

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Радакович, Беляев, Смольников, Гулиев (Ткачев, 62'), Кангва (Степанов, 67'), Чаушич, Давиташвили (Марков, 62'), Кангва (Костадинов, 72'), Деспотович.

«Зенит», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 48 очков, увеличил отставание от московского «Динамо» до шести очков. «Арсенал» с двадцатью очками остался на четырнадцатой позиции в зоне вылета.