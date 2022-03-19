Москва, 19 марта, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Запад не будет поставлять Украине зенитные комплексы «Пэтриот», равно как и выкупать и поставлять советские С-300. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

U.S. Department of Defense Американский ЗРК «Пэтриот» на военной базе в Турции

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«Пэтриот» — очень дорогой комплекс и производят его поштучно. Операторов для него учат несколько месяцев. Вопрос о его продаже Украине даже не стоит», — заявил эксперт.

Политолог уверен, что комплекс «Пэтриот», как и комплекс THAAD, действуя в составе системы Aegis Ashore на Ближнем Востоке, показал результаты ниже средних.

«С-300 Украине не поставят тоже, так как поставка тяжёлых комплексов, равно как и самолётов, означает втягивание в войну. Но помочь Украине даже теоретически комплексы С-300 уже не смогут, потому что Россия проводит не точечную операцию — наступление ведётся по многим направлениям одновременно», — подытожил Артамонов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой поставить (выкупить у восточноевропейских стран или Финляндии) зенитные комплексы С-300. Словакия согласилась поставить имеющиеся у неё комплексы С-300, но в случае, если ей компенсируют изымаемые комплексы новыми.