Москва, 19 марта, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Сдавшийся российским военным офицер Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове. Об этом 19 марта сообщили в Министерстве обороны России.

СБУ

«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», — сообщили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как якобы «целенаправленную атаку российских вооруженных сил».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.