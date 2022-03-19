Атланта, США, 19 марта 2022, 21:43 — REGNUM Лейквия Джексон, являющаяся бывшей возлюбленной американского рэпера Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) погибла. Информацию об этом передаёт Vulture 19 марта.

Young Thug
Young Thug
Скриншот YouTube

Согласно полицейскому отчёту, девушка скончалась в результате перестрелки около боулинг-клуба в Атланте (США). Отмечается, что Джексон воспитывала двоих детей, отцом которых является популярный исполнитель.

Напомним, что у Young Thug шестеро детей от четырёх разных женщин. Впервые музыкант стал отцом в возрасте 17 лет.

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