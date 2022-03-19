Атланта, США, , 21:43 — REGNUM Лейквия Джексон, являющаяся бывшей возлюбленной американского рэпера Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) погибла. Информацию об этом передаёт Vulture 19 марта.

Young Thug Скриншот YouTube

Согласно полицейскому отчёту, девушка скончалась в результате перестрелки около боулинг-клуба в Атланте (США). Отмечается, что Джексон воспитывала двоих детей, отцом которых является популярный исполнитель.

Напомним, что у Young Thug шестеро детей от четырёх разных женщин. Впервые музыкант стал отцом в возрасте 17 лет.

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