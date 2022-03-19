Атланта, США, 19 марта, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Лейквия Джексон, являющаяся бывшей возлюбленной американского рэпера Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) погибла. Информацию об этом передаёт Vulture 19 марта.

Скриншот YouTube Young Thug

Согласно полицейскому отчёту, девушка скончалась в результате перестрелки около боулинг-клуба в Атланте (США). Отмечается, что Джексон воспитывала двоих детей, отцом которых является популярный исполнитель.

Напомним, что у Young Thug шестеро детей от четырёх разных женщин. Впервые музыкант стал отцом в возрасте 17 лет.