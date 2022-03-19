Лос-Анджелес, США, , 21:19 — REGNUM Киностудия Marvel Studios планирует перезапустить сериал «Сорвиголова». Как сообщается на сайте Production Weekly, работа над лентой начнется в 2022 году, а ее продюсерами выступят Крис Грей и руководитель Marvel Studios Кевин Файги.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

Оригинальный сериал «Сорвиголова» с Чарли Коксом в главной роли выходил на стриминговом сервисе Netflix с 2015 по 2018 годы. В 2022 году шоу сменило платформу и пополнило библиотеку сервиса Disney+.

Ранее сообщалось, что 24-летняя американская киноактриса Сидни Суини вошла в актерский состав нового фильма вселенной Человека-паука «Мадам Паутина». О том, чью роль будет исполнять Суини, пока неизвестно.