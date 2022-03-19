Москва, 19 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В Афинах (Греция) вандалы осквернили памятник советским воинам — советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах, передают РИА Новости.

Presidency.gr Афины

Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах, на проспекте Сингру, в 2005 году.

Вандалы желтой краской написали на памятнике «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные лица осквернили памятник советскому Воину-Освободителю в городе Бургасе на юго-востоке Болгарии.

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