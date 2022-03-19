Москва, , 21:14 — REGNUM Пять беспилотников ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

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Он уточнил, что среди сбитых беспилотников — один ударный оперативно-тактический средневысотный «Байрактар ТБ-2», который был сбит районе Маловоронцовки.

Также, по данным Минобороны РФ, с начала проведения на Украине спецоперации уничтожены 201 беспилотник, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня ВСУ.

Кроме того, за этот период уничтожены 564 орудия полевой артиллерии и миномёта ВСУ, 1248 единиц специальной военной автомобильной техники украинской армии.

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