Москва, 19 марта, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Пять беспилотников ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

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Он уточнил, что среди сбитых беспилотников — один ударный оперативно-тактический средневысотный «Байрактар ТБ-2», который был сбит в районе Маловоронцовки.

Также, по данным Минобороны РФ, с начала проведения на Украине спецоперации уничтожены 201 беспилотник, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня ВСУ.

Кроме того, за этот период уничтожены 564 орудия полевой артиллерии и миномёта ВСУ, 1248 единиц специальной военной автомобильной техники украинской армии.