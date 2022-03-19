Москва, , 21:38 — REGNUM Стратегическая авиация применяться на Украине для бомбардировок не будет. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

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«Украина — плотнонаселенная страна. Мы не американские оккупанты и не уничтожали города даже в эпоху Великой Отечественной (наглядный пример — штурм Будапешта). Мы не сносили с лица земли Хиросиму, Нагасаки, Гавр и Дрезден и не проводили ковровые бомбардировки Кёнигсберга. Россия не отступится от своих многовековых принципов адресного возмездия агрессорам» — сообщил эксперт.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, в рамках которой была широко задействована фронтовая авиация, но не применялась стратегическая.