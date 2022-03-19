Москва, , 21:13 — REGNUM Директор департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко заявила, что в российских кинотеатрах продолжатся показы зарубежных фильмов.

Universal Pictures

Также Максимченко заявила, что в кинотеатрах снова буду показаны такие отечественные картины, как «Брат», «Брат 2» (Алексей Балабанов), «Холоп» и «Салют 7» (Клим Шипенко).

Ранее сообщалось, что крупные западные кинокомпании, среди которых Warner Bros, Universal и Disney, заявили о приостановке проката своих фильмов на территории России в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, например, фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли был снят с российского кинопроката.