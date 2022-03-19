Донецк, 19 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Населенные пункты Горловка и Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Горловка (пос. шахты 6/7), … населенный пункт Еленовка, … населенный пункт Горловка», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли Первомайск.