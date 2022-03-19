Москва, 19 марта 2022, 21:17 — REGNUM ВСУ перешли к новой тактике, но она не оригинальна и с ней можно эффективно бороться. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Моджахеды Исламской партии Афганистана
Моджахеды Исламской партии Афганистана
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«ВСУ перешли к новой тактике — уступают территорию, а после того, как на нее зашли ВС РФ, наносят по ней массированный артиллерийский (а также ракетный) удар. Пропускают войска, затем забрасывают в тыл ДРГ с тепловизорами и ночниками, нападают на колонны, КПП и НП. Это не оригинальная тактика. Использовалась вьетконговцами в эпоху Индокитая, равно как и афганскими моджахедами», — заявил эксперт.

Это уже не прямое столкновение вооруженных сил, а партизанская война, отметил эксперт.

«Противодействие такому способу ведения войны заключается в круглосуточном барражировании при помощи всепогодной малой авиации (БПЛА) и работой с населением, с выявлением очагов и последующими активными мероприятиями» — заключил Артамонов.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины, по результатам которой разрушена большая часть инфраструктуры ВСУ, из-за чего украинская армия стала переходить к партизанской тактике.