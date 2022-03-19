Минск, 19 марта, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Скандально известная писательница Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат по литературе 2015 года (согласно формулировке нобелевского комитета, «за её полифонические произведения о страданиях и трудностях нашего времени») теоретически может вернуться в Белоруссию, откуда она уехала в Европу. Препятствий для этого нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Алексиевич

Об этом заявил 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TBS, добавив, что если она и другие эмигранты «допустили нарушения наших законов, они должны понимать, что они по этим законам должны ответить, как любой гражданин Беларуси».

Президент Белоруссии напомнил, что Алексиевич, ставшая нобелевским лауреатом («не будем говорить, как и почему»), предала Белоруссию, сбежав. «Её никто не выдворял, не выгонял из Беларуси. Это её право, — отметил Лукашенко. — Она выбрала Германию. Там, наверное, теплее».

Отвечая на вопрос журналиста о своём отношении к Алексиевич, Лукашенко сказал:

«Я к ней не отношусь сейчас никак. Я очень рад, что вы читаете произведения Алексиевич. Хотелось бы, чтобы вы читали и произведения других наших белорусских авторов».