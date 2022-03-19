Москва, 19 марта, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Big Baby Tape (Егор Ракитин) сумел набрать 1 млн участников в своём сообществе во «ВКонтакте». Соответствующая информация появилась на странице паблика 19 марта.

Скриншот YouTube Big Baby Tape

«Ура, нас лям» — написал музыкант. Поклонники артиста, в свою очередь, высказали просьбу выпустить обещанный альбом Bandana 2 как можно скорее.

Напомним, что 22 октября 2021 года Big Baby Tape представил альбом Bandana, записанный совместно с Kizaru (Олег Нечипоренко). Позднее пластинка поставила новый рекорд по прослушиваниям во «ВКонтакте».