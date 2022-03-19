Москва, 19 марта, 2022, 21:14 — ИА Регнум. На Украине, в т.ч. на Донбассе воюют американские наёмники, и они творили там несусветные зверства. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания Наёмники

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«Как в Африке, так и Афганистане (а в своё время и в Осетии) наёмники выступали от западных армий, но юридически там не числились. Так что формально в восточной Украине военнослужащих США нет», — заявил эксперт.

На самом деле, убеждён политолог, американские граждане с оружием на Украине присутствуют.

«Творили они подчистую несусветные зверства. Вот и не надеются на то, что их возьмут в плен, а воюют до последнего. Там же есть и французы, и немцы, и испанцы, и даже латиноамериканцы», — отметил Артамонов.

США не могли догадываться о спецоперации — мы умеем хранить тайну, поэтому не всех инструкторов эвакуировали вовремя, считает эксперт.

«Конечно, американцы не верили, что Россия решится на боевые действия, так как мы терпели целых восемь лет» — заключил Артамонов.

Напомним, что по сообщениям Народной милиции ДНР в одном из освобождённых населённых пунктов нашли трупы и документы трех американских граждан.