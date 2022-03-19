Лондон, 19 марта, 2022, 21:00 — ИА Регнум. 23-летний голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Англии по футболу Эрон Рамздейл пропустит несколько недель из-за мышечной травмы. Об этом сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета.

ФК «Арсенал»

«У Эрона Рамздейла мышечная травмы, он пропустит несколько недель», — цитирует Артету издание BT Sport.

В сегодняшнем матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Астон Виллой» из Бирмингема на поле вышел немецкий голкипер Бернд Лено. Вратарь сборной Германии вышел на поле впервые с 9 января.

В текущем сезоне Эрон Рамздейл принял участие в 24-х матчах чемпионата Англии, в которых пропустил 22 мяча. Двенадцать раз вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Рамздейл выступает за «Арсенал» с 20 августа 2021 года после перехода из «Шеффилд Юнайтед» за 28 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость английского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.