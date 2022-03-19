Москва, 19 марта, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Беспилотники «Байрактар» не смогут обеспечить стратегического превосходства ВСУ. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

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«Байрактар — это не «вундерваффе», а просто новый вид барражирующего боеприпаса, который может также выполнять разведывательные функции», — заявил эксперт.

По сути, это медленно летающий снаряд, считает политолог.

«Есть такие и у российской армии от концерна Zola-Aero (боеприпас «Ланцет»), а главное, есть эффективные способы их перехвата и уничтожения. Так что никакого стратегического перевеса за счёт 30−50 двухсоткилограммовых фугасов с крыльями добиться невозможно. Остальное — чистый Голливуд» — заключил Артамонов.

Напомним, что ранее Украина заключила с Турцией ряд договоров о поставках турецких беспилотных летательных аппаратов.