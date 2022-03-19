Москва, , 20:51 — REGNUM Российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 59 военных объектов Украины. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ВКС РФ Минобороны.рф

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«За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины», — сказал он.

По его словам, среди пораженных объектов — два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, три командных пункта, а также 51 место скопления боевой техники.

Как передавало ИА REGNUM, о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции.