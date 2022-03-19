Москва, 19 марта, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной операции прорвали оборону батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

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По его словам, российские силовики уничтожили четыре автомобиля повышенной проходимости, до 30 боевиков, один танк и одну БМП.

Кроме того, добавил он, группировка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые несколько лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, отметил глава государства.