Москва, 19 марта, 2022, 20:41 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям, сообщили 19 марта в Министерстве обороны России.

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«Данный офицер принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что офицер СБУ передал подробные сведения в отношении всех лиц, привлечённых к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

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Также сообщается, что сдавшийся рассказал о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран.