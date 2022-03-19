Салехард, , 20:37 — REGNUM На Ямале предприниматели из отдаленных поселков могут взять кредит на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ямал Etnic.ru

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Микрозайм «Продовольственный» выдаётся предпринимателям из отдалённых посёлков Ямало-Ненецкого автономного округа для закупки товара по ставке от 7,5% годовых. Средства можно направить на пополнение оборотных средств, в том числе расходы на доставку товаров и материалов.

Кредит выдаётся окружным центром «Мой бизнес» на срок до одного года, максимальная сумма займа — пять миллионов рублей. Условия предполагают отсрочку платежей на срок до одного месяца и возможность кредитования без обеспечения.

На сегодня в списке потенциальных получателей 120 предпринимателей и организаций, сообщил руководитель центров «Мой бизнес» в ЯНАО Евгений Жирнель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для гипертоников Ямала действует окружная мера поддержки — продажа лекарств с 50% скидкой.

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