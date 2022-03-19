Минск, 19 марта 2022, 20:37 — REGNUM Не президент Украины Владимир Зеленский командует сейчас украинской армией. Это, скорее всего, делают американские военные, заявил 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TBS.
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Глава Белоруссии, комментируя ход военной спецоперации России на Украине и попытки Киева сопротивляться, сделал предположение, что «определённые люди» управляют ситуацией на фронте прямо из столицы Украины.
Он добавил, что Зеленским, очевидно, командуют его коллега из США Джо Байден и премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Добавим, что Зеленский практически ежедневно выступает в видеообращениями. Формально именно он, человек, до своего президентства не имевший отношения к армии, является верховным главнокомандующим ВСУ. Свою политическую карьеру начал в 2019 году.
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