Минск, 19 марта, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Не президент Украины Владимир Зеленский командует сейчас украинской армией. Это, скорее всего, делают американские военные, заявил 19 марта белорусский президент Александр Лукашенко в интервью TBS.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

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Глава Белоруссии, комментируя ход военной спецоперации России на Украине и попытки Киева сопротивляться, сделал предположение, что «определённые люди» управляют ситуацией на фронте прямо из столицы Украины.

Лукашенко «Не Зеленский руководит всем процессом. Там даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России».

Он добавил, что Зеленским, очевидно, командуют его коллега из США Джо Байден и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Добавим, что Зеленский практически ежедневно выступает в видеообращениями. Формально именно он, человек, до своего президентства не имевший отношения к армии, является верховным главнокомандующим ВСУ. Свою политическую карьеру начал в 2019 году.