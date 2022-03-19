Москва, , 21:36 — REGNUM Переговоры по Украине имеют политический и гуманитарный смысл. Об этом 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Владимир Мединский Kremlin.ru

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«Переговоры во время военных действий часто вызывают подозрения, однако их проведение имеет смысл и гуманитарный, и политический», — заявил эксперт.

На переговорах можно решать вопросы по спасению мирного населения через гуманитарные коридоры, по его продовольственному снабжению, сохранению различных объектов, которые имеют большую культурную ценность или могут грозить техногенной катастрофой, считает политолог.

«Это действительно широкий круг тем, который всегда нужно обсуждать воюющим сторонам», — отметил Неменский.

«Определённое значение имеет демонстрация политической воли к миру — она может быть использована и на международной арене, и в последующих описаниях произошедшего. Однако всем при этом понятно, что у каждой стороны есть свои цели и своя стратегия, от которой они не будут отказываться до тех пор, пока не окажутся в абсолютно проигрышной ситуации на линии фронта. Эти переговоры идут для сопровождения военной операции, а не наоборот» — подытожил эксперт.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины стороны начали переговоры. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский.