Манама, , 20:35 — REGNUM 24-летний монегасский автогонщик и пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем первого этапа квалификации нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Шарль Леклер nimame

Шарль Леклер преодолел дистанцию за 1 минуту и 30,558 секунды. Второе место с отставанием в 0,123 секунды занял нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Третьим пришел партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс.

Результаты квалификации «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.30,558

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,129

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,363

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,680

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,002

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,250

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,637

9.Джордж Рассел («Мерседес») +1,658

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,780

Гонка состоится завтра, 20 марта, в Бахрейне. Начало — в 18:00 по московскому времени. Стоит напомнить, что действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен. В общем зачете прошлого сезона он опередил британского автогонщика Льюиса Хэмилтона на 8 баллов.