Монегасский автогонщик Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Манама, 19 марта, 2022, 20:35 — ИА Регнум. 24-летний монегасский автогонщик и пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем первого этапа квалификации нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Шарль Леклер преодолел дистанцию за 1 минуту и 30,558 секунды. Второе место с отставанием в 0,123 секунды занял нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Третьим пришел партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс.
Результаты квалификации «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.30,558
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,123
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,129
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,363
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,680
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,002
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,250
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,637
9.Джордж Рассел («Мерседес») +1,658
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,780
Гонка состоится завтра, 20 марта, в Бахрейне. Начало — в 18:00 по московскому времени. Стоит напомнить, что действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен. В общем зачете прошлого сезона он опередил британского автогонщика Льюиса Хэмилтона на 8 баллов.