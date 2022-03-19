Москва, , 20:33 — REGNUM В Донецкой Народной Республике обучение и научная деятельность в школах, вузах и научных организациях возобновятся с 23 марта. Об этом говорится указа главы ДНР Дениса Пушилина.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

У указа отмечается, что обучения будет проводится исключительно с применением электронных и дистанционных технологий до особого распоряжения, кроме образовательных организаций для детей-сирот.

Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях ДНР был приостановлен 19 февраля 2022 года в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учебный процесс во всех образовательных организациях на территории ДНР приостановлен в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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