Лос-Анджелес, США, , 20:38 — REGNUM Американская киноакадемия попросила Меган Маркл и принц Гарри вручить одну из наград на премии «Оскар». Об этом 19 марта пишет The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл Office of the Governor-Genera

Пара объявит победителя в категории «Лучший фильм». Изначально герцог и герцогиня Сассекские должны были назвать имя лучшей актрисы, однако одной из номинанток является Кристен Стюарт, которая сыграла принцессу Диану, мать принца Гарри, в картине «Спенсер».

ИА REGNUM напоминает, что 94-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года. Ведущими мероприятия станут Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.

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