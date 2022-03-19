Санкт-Петербург, 19 марта, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Российский музыкальный коллектив Tequilajazzz приостанавливает концертную деятельность. Соответствующую информацию приводит издание «Афиша Daily» 19 марта.

Скриншот YouTube Tequilajazzz

«В связи с тем, что происходит сейчас в мире и стране, мы временно приостанавливаем нашу концертную деятельность. Не все возможно, не все так просто, как раньше. Придет время, и мы расскажем подробности» — заявили участники группы. Также коллектив отметил, что в ближайшее время будет опубликована информация о новых датах проведения концертов.

Напомним, что группа Tequilajazzz была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году музыканты представили свой новый альбом под названием «Камни».