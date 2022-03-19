Москва, 19 марта, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Российская Федерация планирует привлечь внимание руководства ООН и членов Совета Безопасности к данным о задержании СБУ украинской правозащитницы Елены Бережной. Об этом сегодня, 19 марта, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он пояснил, что с учетом радикально-националистической вакханалии, охватившей Украину, есть все основания опасаться за жизнь и здоровье Бережной.

«Мы крайне обеспокоены задержанием СБУ известной украинской правозащитницы и антифашистки Елены Бережной. Она уже обращалась к членам Совета Безопасности, но реакции не последовало», — отметил Полянский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ провела очередную акцию устрашения, карательную акцию на этот раз в отношении известной общественной активистки, правозащитницы Елены Бережной.

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