Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Ошибочный подход к России, которую некоторые в американском руководстве путают с Ираком, не принесёт пользы США, заявил 19 марта бывший старший советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор в интервью Fox News.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В теперешней ситуации, отмечает Макгрегор, американское руководство порой не слишком эффективно действует в отношении Москвы: Россию путают с Ираком, и совершенно напрасно.

Макгрегор «Россия — не та страна, которую можно запугивать, как заблагорассудится. И это нам убедительно продемонстрировали».

Кроме того, отмечает представитель американской военной элиты, Украину некоторые не отличают от Техаса. Таких людей он назвал «запутавшимися».

Напомним, Ирак является одной из стран, сильно пострадавших от США. Итогом вторжения американских военных в Ирак стала расправа над его законной властью и оккупация страны.

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