Эльче, Испания, , 20:18 — REGNUM «Валенсия» в матче 29-го тура испанской Примеры 2021/22 одержала минимальную победу над «Эльче» со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш после передачи Карлоса Солера.

Гонсалу Гедеш Soccer.ru

Желтые карточки получили Антонио Барраган (8'), Димитри Фулькье (27'), Муктар Диакаби (39'), Гонсало Верду (45+1'), Брайан Хиль (65') и Фидель (90+3'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.

Статистика матча («Эльче"/ «Валенсия»)

Удары 8/8

Удары в створ 2/3

Владение 55%/45%

Угловые 4/2

Нарушения 19/14

Составы команд:

«Эльче»: Эдгар, Роко, Гонсалес, Барраган (Хосан, 46'), Мохика, Гумбау (Перес, 68'), Милья, Фидель (Каррильо, 77'), Маскарель (Гути, 67'), Бойе, Понсе (Моренте, 58').

«Валенсия»: Мамардашвили, Диакаби (Мориба, 48'), Альдерете, Фулькье, Алькальде, Муса (Рачич, 72'), Гильямон, Солер, Гедеш (Кошта, 86'), Гомес (Дуро, 86'), Хиль (Черышев 72').