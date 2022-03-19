Эльче, Испания, 19 марта 2022, 20:18 — REGNUM «Валенсия» в матче 29-го тура испанской Примеры 2021/22 одержала минимальную победу над «Эльче» со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил фланговый нападающий сборной Португалии Гонсалу Гедеш после передачи Карлоса Солера.
Желтые карточки получили Антонио Барраган (8'), Димитри Фулькье (27'), Муктар Диакаби (39'), Гонсало Верду (45+1'), Брайан Хиль (65') и Фидель (90+3'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом.
Статистика матча («Эльче"/ «Валенсия»)
Удары 8/8
Удары в створ 2/3
Владение 55%/45%
Угловые 4/2
Нарушения 19/14
Составы команд:
«Эльче»: Эдгар, Роко, Гонсалес, Барраган (Хосан, 46'), Мохика, Гумбау (Перес, 68'), Милья, Фидель (Каррильо, 77'), Маскарель (Гути, 67'), Бойе, Понсе (Моренте, 58').
«Валенсия»: Мамардашвили, Диакаби (Мориба, 48'), Альдерете, Фулькье, Алькальде, Муса (Рачич, 72'), Гильямон, Солер, Гедеш (Кошта, 86'), Гомес (Дуро, 86'), Хиль (Черышев 72').