Луганск, , 20:14 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии район школы в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР), где работала точка сбора для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина ни на минуту не прекращает обстрелы подконтрольной ЛНР части города. В момент, когда женщины с детьми садились в машины, начался обстрел, крыли 120-миллиметровыми минометами и «Градами» квадрат школы, в подвале которой [организовано] спонтанное бомбоубежище», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Вооруженных сил Украины за сутки открыли огонь в направлении девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 100 снарядов и мин.

Читайте также: Украинские боевики с начала суток обстреляли девять населенных пунктов