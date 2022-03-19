Луганск, 19 марта 2022, 20:14 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии район школы в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР), где работала точка сбора для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Вооруженных сил Украины за сутки открыли огонь в направлении девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 100 снарядов и мин.
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