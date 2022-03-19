Луганск, 19 марта, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии район школы в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР), где работала точка сбора для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украина ни на минуту не прекращает обстрелы подконтрольной ЛНР части города. В момент, когда женщины с детьми садились в машины, начался обстрел, крыли 120-миллиметровыми минометами и «Градами» квадрат школы, в подвале которой [организовано] спонтанное бомбоубежище», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Вооруженных сил Украины за сутки открыли огонь в направлении девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 100 снарядов и мин.

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