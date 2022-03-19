Донецк, 19 марта, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 40 украинских националистов. Об этом 19 марта сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Военнослужащих ДНР уничтожили 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника, — говорится в сообщении. — Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения».

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Луганское в ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).