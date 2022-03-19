Лос-Анджелес, США, , 20:38 — REGNUM Американского рэпера Канье Уэста (Йе) исключили из списка артистов, выступающих на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом 19 марта пишет The Sun.

Канье Уэст (Йе) Скриншот с YouTube

По данным СМИ, причиной такого решения руководства премии стало «поведение рэпера в Сети». Уэст пока не давал публичных комментариев по этому поводу.

Ранее Канье Уэст опубликовал несколько постов в своих соцсетях, в которых критиковал бывшую жену, модель Ким Кардашьян, обвиняя её в том, что она не даёт ему видеться с детьми. Позже об этой ситуации в шоу The Daily Show высказался ведущий Тревор Ноа, после чего рэпер позволил себе расистские высказывания в его адрес.

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