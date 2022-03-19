Лос-Анджелес, США, 19 марта 2022, 20:38 — REGNUM Американского рэпера Канье Уэста (Йе) исключили из списка артистов, выступающих на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом 19 марта пишет The Sun.
По данным СМИ, причиной такого решения руководства премии стало «поведение рэпера в Сети». Уэст пока не давал публичных комментариев по этому поводу.
Ранее Канье Уэст опубликовал несколько постов в своих соцсетях, в которых критиковал бывшую жену, модель Ким Кардашьян, обвиняя её в том, что она не даёт ему видеться с детьми. Позже об этой ситуации в шоу The Daily Show высказался ведущий Тревор Ноа, после чего рэпер позволил себе расистские высказывания в его адрес.
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