Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) возобновил работу над пластинкой Utopia. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram 19 марта.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

Известно, что процесс создания нового проекта в настоящее время находится на заключительной стадии. Ожидается, что альбом будет опубликован в течение 2022 года.

Напомним, что Travis Scott начал музыкальную деятельность в 2012 году, подписав соглашения с Epic Records и GOOD Music. На текущий момент дискография артиста насчитывает три полноформатных релиза.

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