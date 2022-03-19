Вашингтон, 19 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II) возобновил работу над пластинкой Utopia. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram 19 марта.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

Известно, что процесс создания нового проекта в настоящее время находится на заключительной стадии. Ожидается, что альбом будет опубликован в течение 2022 года.

Напомним, что Travis Scott начал музыкальную деятельность в 2012 году, подписав соглашения с Epic Records и GOOD Music. На текущий момент дискография артиста насчитывает три полноформатных релиза.