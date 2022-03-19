Москва, , 20:08 — REGNUM Пекин категорически против глобальной милитаризации и расширения НАТО на восток. Об этом сегодня, 19 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

НАТО

По его словам, эскалация конфликта на Украине стала доказательством отсутствия необходимости в существовании таких блоков, как НАТО. «Военные блоки — это рудименты времен холодной войны», — отметил Юйчэн.

«Китай также не приемлет односторонние санкции, которые применяются без резолюций Совета Безопасности ООН и при отсутствии достаточных оснований, подтверждаемых нормами международного права», — пояснил представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, американская политика в отношении Украины отражает «эгоистичные геополитические цели» Вашингтона, заявил китайский обозреватель Синь Пин.

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