Нью-Мексико, США, , 20:37 — REGNUM Кристофер Ллойд, сыгравший Эммета «Дока» Брауна в трилогии «Назад в будущее», присоединится к актёрскому составу третьего сезона сериала «Мандалорец». Об этом 19 марта пишет The Hollywood Reporter.

Мандалорец Цитата из сериала «Мандалорец». США

Как отмечает издание, пока неизвестно, кого сыграет Ллойд в проекте, однако уточняется, что его появление будет «гостевым». Дата выхода третьего сезона шоу не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года к съёмкам третьего сезона «Мандалорца» присоединился актёр Джим О'Хейр, который сыграл Джерри Гергича в шоу «Парки и зоны отдыха». По его словам, производство картины происходит в Нью-Мексико (США).

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