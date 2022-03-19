Черновцы, Украина, 19 марта, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Украинский рэпер T-Fest (Кирилл Незборецкий) объявил об уходе из российского музыкального объединения «Газгольдер». Соответствующей информацией артист поделился в историях на своей странице в Instagram 19 марта.

Скриншот YouTube T-Fest

«Все люди, которые, слава богу, сидят в безопасном месте, мониторят интернет и пытаются понять, у кого какая позиция. Я украинец. Какова может быть моя позиция?» —написал исполнитель. Также T-Fest отметил, что все ранее анонсированные выступления на территории России отменены.

Напомним, что T-Fest является уроженцем города Черновцы (Украина). В 2016 году рэпер заключил контракт с «Газгольдером».