Джейн Спай, 19 марта 2022, 20:42 — REGNUM Министр по выходу Великобритании из состава Европейского союза и эффективности правительства Джейкоб Рис-Могг выступил на весенней конференции Консервативной партии и заявил, что проведение российской специальной военной операции на Украине вернуло в политику серьезность после скандала с вечеринками на Даунинг-стрит.
«Все это на фоне войны оказалось незначительной политической ерундой, а не чем-то с фундаментальным уровнем серьезности о безопасности мира и установлении глобального порядка», — сказал министр.
«Вы видите, никто быстро даже вспомнить не сможет точное количество вечеринок, потому что это по своему существу тривиально», — добавил политик.
Большинство пользователей не согласилось с мнением министра, они считают, что скандал с вечеринками на Даунинг-стрит напрямую показал некомпетентность правительства, поэтому его нельзя просто проигнорировать или забыть.
«Нет. Скандал с вечеринками насквозь пропитал наше правительство. Учитывая всё, что сейчас происходит в мире, не кажется ли глупым в ретроспективе назначать Лиз Трасс министром иностранных дел, Прити Пател министром внутренних дел при Борисе Джонсоне, который бегает туда-сюда без дела?» — прокомментировал @atm0spheric.
Часть комментаторов отметила, что скандал не будет забыт, пока премьер-министр Борис Джонсон не уйдет в отставку.
«Это ерунда, но это основание для отставки. Мы не забыли скандал, и мы не забудем про него до тех пор, пока Джонсон не уйдет. Это совершенно не тривиально. Это нельзя спрятать под ковер», — написал @grumpzie.
Многие пользователи раскритиковали Джейкоба Рис-Могга за его позицию, назвав «ерундой» всё, чем он занимается, в первую очередь Brexit.
«Так совпало, что я называю все его достижения «чепухой» и «в основном тривиальностью», — прокомментировал @richbrad38.
«Рис-Могг ввел в заблуждение королеву по поводу незаконного перерыва в работе парламента, отмахнулся от предательства рыболовной индустрии после Brexit, говоря о том, что «брекситовская рыба будет счастливее», возглавил неудачную попытку спасения Оуэна Патеросона и лгал о вакцинах. Он — человеческое выражение ерунды», — объяснил @mrjamesob.
Пользователи отметили, что надежда на то, что британцы забыли о скандале из-за войны, свидетельствует о некомпетентности политика.
«Отвержение того, что тебя не касается, утверждая, что есть более важные вещи, о которых стоит переживать — это ошибочный аргумент. Это относительно бедное логическое заблуждение. Я думала, что с образованием Джейкоба Рис-Могга это очевидно», — отметила @retired6864.
«Рис-Могг считает, что нарушение Джонсоном ограничений, которые он на нас наложил и ложь об этом парламенту это просто «ерунда». Так что если вы считаете, что это показало полное неуважение и лидерский провал, он использует эту возможность, чтобы назвать вас мелочным. Классика», — написал @13sarahmurphy.
«Понадобилась война, чтобы Рис-Могг вспомнил, что мир серьезен. Мир всегда был серьезный, локдаун был серьезный, он было нужен, чтобы предотвратить смерти. Люди прошли через невероятную боль, потому что они понимали всю серьезность ситуации», — прокомментировал @JMPSimor.
«Я уверен, что те, кто не мог увидеть умирающих родственников, не могли сходить на их похороны, не могли утешить скорбящих, они все не оценивают это как «тривиальную ерунду», — считает @liamjmellor80.
«Я наконец поняла, что мне нужна помощь, чтобы осознать, как тяжело мне попрощаться с папой и разобраться с его имением. Может быть мне стоит взять такой же подход и оценивать все произошедшее как ерунду и тривиальность? Это сэкономит мне денег на консультациях», — отметила @Shoequeen100.
В комментариях предложили пересмотреть уголовные дела, по которым привлекали к ответственности за нарушение коронавирусных ограничений, взяв пример с премьер-министра.
«В соответствии с позицией Риса-Могга, если нарушение закона Борисом Джонсоном — это ерунда, можно пересмотреть уголовные дела других подозреваемых», — предложил @JohnJCrace.
Напомним, в течение проведения российской спецоперации на Украине в Великобритании уже возвращались к вопросу о судьбе Бориса Джонсона и скандалу с вечеринками во время локдаунов. Пользователи соцсетей продолжали призывать премьера к отставке, несмотря на «затишье оппозиции».
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