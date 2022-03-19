Донецк, , 19:58 — REGNUM Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки открыли огонь в направлении девяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 100 снарядов и мин. Об этом 19 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ — 21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии, танков, 120 и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы девяти населенных пунктов республики», — сказал он.

Басурин добавил, что в результате обстрелов были ранены четыре мирных жителя, повреждены 24 жилых дома и шесть объектов инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.