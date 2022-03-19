19 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что еженедельно зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн на облет России.

Мирослава Романенко, , 20:16 — REGNUM Еженедельно зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн на облет России. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оценкам, допрасходы перевозчиков 19 стран (США, Великобритания, Канада, Бельгия, Австрия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Люксембург, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Франция, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — отмечается в сообщении.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Пусть облетают, воздух будет чище», — иронизирует Иван Ф.

«Вот и пусть. Почему мы должны считать их потери?» — недоумевает Platon.

«За что боролись…» — добавил Alex.

«Итого всего-то на 150 лет облетов хватит отжатых у нас резервов. Скажем «спасибо» нашим экономистам», — с сарказмом написал Segey G.

«Они этого добивались», — отреагировал Михаил Ш.

«Санкции, они такие», — отметила Светлана.

Закрытое небо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это замечательно, что они расходуют. Зато мы теперь вообще никуда не летаем — ещё больше экономим!» — не без сарказма прокомментировал новость Serge.

«Два миллиарда долларов в год, это некритично», — считает Герман Д.

«Да ерунда. Главное, чтоб керосина летать хватило», — ответил Герману Д. Дмитрий П.

«Для бюджета крупной страны, может, и не критично. А вот для авиакомпаний очень даже накладно», — ответил Герману Д. Евгений Ж.

«Время, износ техники, уменьшение пропускной способности. Скорее всего, эти факторы не учитывались при подсчёте», — также ответил Герману Д. Roman S.

«Отлично, пускай дальше дебилы продолжают нести затраты, убытки, пусть банкротятся впоследствии», — отреагировал Александр П.

«Их, богатых, хрен поймёшь!» — написала Виктория Г.

«Нам надо отзеркалить европейцев — брать с них на экспортируемые в Россию товары свой углеродный налог, за то что их самолеты теперь стали сильнее загрязнять воздух около воздушного пространства России», — не без иронии подытожил Владимир С.

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