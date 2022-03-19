Мирослава Романенко, 19 марта 2022, 20:16 — REGNUM Еженедельно зарубежные авиакомпании тратят $37,5 млн на облет России. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.
«По оценкам, допрасходы перевозчиков 19 стран (США, Великобритания, Канада, Бельгия, Австрия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Люксембург, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Швейцария, Франция, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более 37,5 млн долларов США еженедельно», — отмечается в сообщении.
Читайте также: В Минтрансе назвали затраты зарубежных авиакомпаний на облет РФ
Новость обсудили в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Пусть облетают, воздух будет чище», — иронизирует Иван Ф.
«Вот и пусть. Почему мы должны считать их потери?» — недоумевает Platon.
«За что боролись…» — добавил Alex.
«Итого всего-то на 150 лет облетов хватит отжатых у нас резервов. Скажем «спасибо» нашим экономистам», — с сарказмом написал Segey G.
«Они этого добивались», — отреагировал Михаил Ш.
«Санкции, они такие», — отметила Светлана.
«Это замечательно, что они расходуют. Зато мы теперь вообще никуда не летаем — ещё больше экономим!» — не без сарказма прокомментировал новость Serge.
«Два миллиарда долларов в год, это некритично», — считает Герман Д.
«Да ерунда. Главное, чтоб керосина летать хватило», — ответил Герману Д. Дмитрий П.
«Для бюджета крупной страны, может, и не критично. А вот для авиакомпаний очень даже накладно», — ответил Герману Д. Евгений Ж.
«Время, износ техники, уменьшение пропускной способности. Скорее всего, эти факторы не учитывались при подсчёте», — также ответил Герману Д. Roman S.
«Отлично, пускай дальше дебилы продолжают нести затраты, убытки, пусть банкротятся впоследствии», — отреагировал Александр П.
«Их, богатых, хрен поймёшь!» — написала Виктория Г.
«Нам надо отзеркалить европейцев — брать с них на экспортируемые в Россию товары свой углеродный налог, за то что их самолеты теперь стали сильнее загрязнять воздух около воздушного пространства России», — не без иронии подытожил Владимир С.
Читайте также: Зарубежные компании тратят миллионы на облёт РФ. Сеть: Байдену набьют харю